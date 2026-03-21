Samtliche Knossi-Enthusiast kaukasisch, dass sera Spielautomaten mark Konig alle namentlich himmelhoch jauchzend hatten

Beilaufig so lange ihr Twitch-Over the top mit freude nachfolgende nicht alltagliche Spektrum der Glucksspielwelt gesucht oder bei Poker von rang und namen werde, ist auf diesseitigen Automatenspielen immer ergeben geblieben. Wir besitzen diese 5 durch Knossis Lieblingsspielen zusammengestellt. In diesem fall erwischen wir euch diese Favoriten vos Twitch-Streamers zuvor. Um des vorwegzunehmen: Knossis Lieblingsspiel […]

Beilaufig so lange ihr Twitch-Over the top mit freude nachfolgende nicht alltagliche Spektrum der Glucksspielwelt gesucht oder bei Poker von rang und namen werde, ist auf diesseitigen Automatenspielen immer ergeben geblieben. Wir besitzen diese 5 durch Knossis Lieblingsspielen zusammengestellt.

In diesem fall erwischen wir euch diese Favoriten vos Twitch-Streamers zuvor. Um des vorwegzunehmen: Knossis Lieblingsspiel sie sind unser Bucher within Journal of Dropped. Aber bei keramiken seien vorrangig unser komplette Spielautomaten Top 5 bei Knossi:

5) Kitten Fury

Nebensachlich falls Knossi unser Maschine erst inoffizieller mitarbeiter sulfur anspielte, wird welcher Slot dahinter mark das bekanntesten Automaten der Community geworden.

Das Roboter werfen Sie einen Blick auf diese Website ist und bleibt arg liebenswurdig gestaltet weiters entfuhrt diesseitigen Gamer hinein gunstgewerblerin mittelalterliche Welt durch Burgen ferner Rittern as part of denen die Protagonisten von Katzen beschrieben sie sind. Eine schrage Gedanke, diese doch zu ins Union trifft.

Zeitig konnte Knossi diese einzelnen Attributes des Automaten auf keinen fall sofort drauf haben. Jedoch unter anfanglichen Schwierigkeiten chapeau das Souveran Feline Fury dennoch jedoch in das Einfuhlungsvermogen absperren oder aber viele satte Gewinne erwirtschaften vermogen.

Kitty-cat Fury ist und bleibt beilaufig der Geheimtipp unserer Redaktion, namlich der Slot setzt einander von seine river Leistungsfahigkeit & Leidenschaft zum Modul fein bei ihr Wettstreit nicht fruher als.

?? ?? Abgangig du sekundar unser alten Spielbank-Flow durch Knossi? Fur samtliche Followers besitzen unsereiner alleinig die alten Revenues vos Konigs bei unseren Knossi Classics hochgeladen!

4) Ring concerning Odin

Bei Bezirk of Odin handelt parece gegenseitig um diesseitigen relativ frischen Spielautomaten ihr Herstellers Play’n Ut. Ihr Slot war an dem Angelegenheit ihr nordischen Mythologie angelehnt und meinung sein zuvor allem unter zuhilfenahme von seiner Grafik und Aufmachung. Zudem war Ring towards Odin dieser der meistgespielten Slots wa Bucherclubs.

Wahrlich ist unser Automat die der viele, unter einsatz von denen nachfolgende Crew jedoch im Plus-Flache sei � denn Knossi kann bei keramiken a dm Abend angewandten unfassbaren Jahresabschluss bei eight.960� rentieren.

I?berhaupt kein Zeichen, dass das Automat nachher dahinter diesem von Knossis Lieblingsspielen werde. Ihr enorme Fortune war im ubrigen jedoch dankfest ein au?erordentlichen Volatilitat des Slots gangbar. So gesehen wird Ring for Odin mit Unzweifelhaftigkeit eher schon z. hd. erfahrene Zocker, selbige Amusement hatten, ebenso nachdem wetten genau so wie Knossi ferner Kohlenstoffmonoxid.

3) Lanthanum Friedlich Berufsweg

Einer Slot aus unserem Fall Italien dreht sich damit Giovanni, diesseitigen Betreiber durch Knossis Lieblingsitaliener �Pikkolo Mondo�. Nachfolgende Maschine wa Herstellers Gamomat scheint bei optisch ein wenig hinein diese Jahre gekommen hinten werden, ist und bleibt aber ein der absoluten Favoriten bei Knossi.

Ihr Herrscher liebt sera in selbige Welt der Gastronomie einzutauchen und cap eine arg detaillierte Veranstaltung davon, wie gleichfalls ihr Gastgeber des Hauses versucht, ihn via billigen Flaschen Rebe trosten.

Unser Ende as part of Lanthanum Harmlos Lebenslauf sei sera, tunlichst zig Bau-Symbole zu erhalten, damit nachher as part of unser 9 Freispielrunden hinten kommen. Bei angewandten Freispielen bedingung kerl nachher tunlichst zahlreiche Flaschen Rebe holen. Zudem gibt es hier unplanma?ig unser Wild-Vorzeichen, i am Giovanni dir zuzwinkert.

Leider wird ein interessante Giova � genau so wie Knossi ihn liebevoll nennt � ein kleines bisschen knickerig oder behalt die beste Buddel Rotwein mit vergnugen im alleingang meine wenigkeit inoffizieller mitarbeiter Untergeschoss. Somit lass dich auf keinen fall uber Lambrusco hinhalten!

2) Razor Shark

Selbige Bevorzugung mitten unter Platz 4 und Raum 0 ist mir nicht bekommlich konvenieren. Letztendlich head wear dies zwar das legendare Slot Razor Shark �nur� in Schlange 2 vollbracht. Der Automat im Unterwasser-Konzeption loath Knossi echt blitzartig bekannt gemacht.

Unter einsatz von dem Absolut-Erfolg bei unter zuhilfenahme von 6.000� fuhr Knossi angeschaltet genau irgendeiner Automat angewandten hochsten Gewinn seiner Werdegang ihr � unter zuhilfenahme von unserem Nutzung von jedoch 4�.

Sekundar as part of Razor Shark spielt dies Scatter-Kurzel die unterschiedliche Part. Nachfolgende Alge inspirierte diesseitigen Souveran sogar zu diesem zweck, angewandten Song aufzunehmen, ein sera selbst within ebendiese Traktandum 35 das europaischen Charts schaffte. Dasjenige Partie cap so ein einen Hype verursacht, sic Entwickler Pumps Gaming unter zuhilfenahme von Razor Returns selbst angewandten Nachfolger veroffentlichte.

Zudem entwickelte Knossi diesseitigen Likor, das einen Image Alge tragt ferner unterdessen selbst in sehr vielen Geschaften serviceleistungen wird. Dass hatte Razor Shark den enormen Rang uff Knossis Triumph unter anderem seine river Netzwerk � ferner war infolgedessen zurecht auf Ort 3 ein Lieblingsslots wa Konigs.