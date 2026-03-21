Slot Maschinen Avia Masters im Glücksspiel-Angebot eines deutschen Casinos

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Die Slot-Maschine "Avia Masters" ist ein erstklassiges Spielgerät, das von der renommierten Firma Novomatic entwickelt wurde und in diversen deutschen Casinos verfügbar ist. In diesem umfassenden Testbericht möchten wir uns mit allen Aspekten dieses Slot-Geräts befassen, einschließlich seiner Thematik, Design, Symbolen, Auszahlungen, Wilds, avia master Scatter-Symbolen, Bonus-Funktionen und vieles mehr.

Thema und Gesamtdesign

Das Thema der "Avia Masters" ist die Welt des Flugzeugbaus. Die Slot-Maschine bietet einen atmosphärischen Hintergrund, an dem sich verschiedene Flugzeuge in verschiedenen Stadien ihrer Fertigung befinden. Das Spielgerät selbst umfasst 5 Rollen und 30 Gewinnlinien. Es verfügt über ein lebendiges Design mit animierten Symbolen, die während der Spieldauer aufblühen.

Symbole

Die Symbole in "Avia Masters" sind reichlich motiviert und spiegeln das Thema wider. Zu den Standard-Symbolen gehören eine Karte für A, K, Q, J sowie verschiedene Flugzeugteile wie ein Propeller, ein Leitwerks-Teil und eine Tragfläche. Die wilden Symbole sind ein Modell von einem Flugzeug und der "Avia"-Logosymbool.

Auszahlungen

Die Auszahlungstabelle von "Avia Masters" ist ähnlich wie bei anderen Novomatic-Spielgeräten konzipiert. Die höchste Auszahlungsrate beträgt 10.000 Euro pro Line, wobei die Münzgröße zwischen 1 und 100 Euro variieren kann.

Wilds

Das Wild-Modell des Flugzeugs fungiert als beliebiges Ersatzsymbol für alle Standard-Symbole im Spiel. Das "Avia"-Logosymbool fungiert außerdem als Scatter- Symbol.

Scatter-Symbole

Das "Avia" Logo fungiert sowohl als wildes als auch scattersymbol, was bedeutet, dass es nicht nur beliebig ersetzt werden kann, sondern zusätzlich noch immer ein Gewinn ergibt. Wenn drei oder mehr dieser Logosymbole an den Rollen erscheinen, wird der Spieler mit Freispiele bedacht.

Bonus-Funktion

Die Bonusspiel-Phase in "Avia Masters" ist ein Highlight des Spiels. Wird das Scatter-Symbol auf mindestens drei Rollen platziert, öffnet sich eine weitere Fenster-Reihe und vergrößert die möglichen Gewinnlinien. In der Freispiel-Bonus-Runde können bis zu 50 Freispiele vergeben werden. Hierfür werden die gesammelten Scatter-Symbole aus dem Hauptspiel verwendet.

Freispielen

Die Bonus-Funktion in "Avia Masters" ist so konzipiert, dass ein Spieler mit einer hohen Anzahl von Freispielen belohnt wird. Diese sind dann direkt für weitere Ziele der Aktion verfügbar und können erneut angefordert werden.

RTP (Return to Player) und Volatilität

Die RTP-Werte von "Avia Masters" liegen bei etwa 94,7 %, wobei die volatilen Niveaus etwas unterdurchschnittlich sind. Das bedeutet, dass der Spieler eine vergleichsweise geringe Chance hat, auf lange Sicht ein höheres Einkommen zu erzielen.

Geschätzte Maximalgewinne und Gewinnlinien

Die maximal möglichen Auszahlungen von "Avia Masters" betragen 10.000 Euro pro Linie. Es können bis zu 30 Gewinngelder pro Spindel vergeben werden, die jedoch je nach Anordnung variieren.

Spielvorgang und mobile Nutzbarkeit

Der Spielablauf ist einfach zu verstehen und bietet eine klare Benutzeroberfläche mit den gewünschten Informationen. Die Slot-Maschine wird optimal für einen mobilen Zugriff optimiert, was bedeutet, dass sie vollständig kompatibel mit allen gängigen Mobilgeräten ist.

Spielererfahrung

Die Spieler- und Nutzerfreundlichkeit von "Avia Masters" lässt sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche ablesen. Das Design bietet eine Atmosphäre, die direkt in Einklang mit dem Spiel thematisch gebracht wird. Der Spieler hat freien Zugriff auf das Betreiben der Aktion, was bedeutet, dass er selbst bestimmen kann, wie viele Gewinne vergeben werden können.

Überblick über das Slot-Spiel

"Avia Masters" ist ein umfassendes und ansprechendes Spielgerät, das von vielen deutschen Spielern beliebt ist. Seine reichhaltige Symbolik und die Atmosphäre sind so gestaltet, dass sie der Spielerfreude dienen. Der RTP-Wert des Spiels liegt im Bereich der Durchschnittswerte für Novomatic-Spielmaschinen. Die Bonusspiele machen das Spiel zum absoluten Highlight des Spielen.

Die Firma Novomatic hat wieder einmal ein herausragendes Slot-Game anbieten können, was unter Beweis stellt, dass sie weiterhin auf dem Markt als bedeutender Entwickler präsentiert werden sollte.