avia masters casino

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In diesem Artikel werden wir uns mit dem beliebten Spielautomaten "Avia Masters" beschäftigen. Dieser Slot ist ein Produkt der renommierten Entwicklerfirma Pragmatic Play und gehört zur Kategorie "Casino-Slot". In dieser Analyse wollen wir das Thema, die Grafik, Symbole, Gewinnmuster, Wilds, Streusymbole, Bonusspiele, Freispielrunden, RTP-Werte, Volatilität, Wettrandbereich, Maxgewinne und Spielablauf dieses Slot-Spiels beleuchten.

Thema

Der Hintergrund des Slots ist das https://aviamasterscasino.at Luftfahrtwesen. Die Grafik zeigt ein Flugzeug in einem Hangar, mit verschiedenen Gegenständen wie Werkzeuge, Teile und andere Ausrüstung um ihn herum. Das Spiel hat eine ruhige Atmosphäre, die durch den Einsatz von blauen und silbernen Farben verstärkt wird.

Design

Das Design des Slots ist modern und ansprechend gestaltet. Die Grafik zeigt ein Flugzeug in einem Hangar mit verschiedenen Gegenständen um ihn herum. Der Spielautomat hat 5 Walzen, je nachdem wie viele Linien gewählt werden, zwischen 10 und 20. Es gibt verschiedene Symbolarten: Standard-Symbole (9 bis K), Bonussymbole (Flugzeug) sowie Scatter- und Wildsymbole.

Symbole

Die Symbole im Spiel sind:

Standard-Symbole (9 bis K): Diese Symbole haben die geringste Gewinnmöglichkeit, aber sie können auch bei der Bildung von Gewinnsymbolen helfen.

(9 bis K): Diese Symbole haben die geringste Gewinnmöglichkeit, aber sie können auch bei der Bildung von Gewinnsymbolen helfen. Bonussymbol (Flugzeug): Dieses Symbol kann den Bonus-Spielmodus auslösen und ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels.

(Flugzeug): Dieses Symbol kann den Bonus-Spielmodus auslösen und ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Scatter-Symbol : Dieses Symbol löst das Freispiel-Spielmodus aus, wenn mindestens 3 Symbole auftreten.

Payouts

Der Slot hat eine RTP-Wert von 96,2%. Die Volatilität ist mittel. Das bedeutet, dass der Spieler zwischen Gewinnen und Verlusten schwankt.

Wilde

Die Wild-Symbole können auf allen Walzen erscheinen und lösen die Bonusspiele aus. Es gibt mehrere Arten von Wilds:

Wild Symbol : Wenn ein Spieler fünf Mal in Folge mit einer bestimmten Münze gewinnt, kann er eine Wild-Formel wählen.

: Wenn ein Spieler fünf Mal in Folge mit einer bestimmten Münze gewinnt, kann er eine Wild-Formel wählen. Scatter-Wild-Symbol : Das Scatter-Wild-Symbol erscheint nur auf den Walzen 2 und 4.

Scatters

Das Scatter-Symbol ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Wenn mindestens drei Symbole auftreten, löst es das Freispiel-Spielmodus aus.

Bonusfunktionen

Der Slot bietet verschiedene Bonusspiele:

Freispiele : 12, 15 oder 20 Freiheiten

: 12, 15 oder 20 Freiheiten Wettrandbereich Die Mindest- und Höchstwette betragen jeweils 0,10 $ und 100 $. Die höchstmögliche Gewinnsumme beträgt 250x des gesetzten Bets.

Spielablauf

Der Spielablauf ist einfach:

Neuveranlagung : Beim ersten Spielen oder neu verlagern. Wähle dein Budget und deine Einsatzmenge, bevor du spielst

RTP-Wert und Volatilität

Die RTP-Werte des Slots liegen bei 96.20%. Die Volatiltä ist mittel.

Betting range and max win

Der Mindest- und Höchstwette betragen jeweils $0,10 bis $100.$ Die maximale mögliche Gewinnsumme beträgt $250x des gesetzten Bets.

Geschichten von Spielern

Es gibt viele Spielerberichte über Avia Masters. Einige Spieler haben riesige Gewinne erzielt und sprachlos waren von dem Glück, das ihnen widerfahren ist.

Zusammenfassung

In diesem Artikel sind wir uns mit den wichtigsten Aspekten des Slots besprochen. Der Slot bietet eine ruhige Atmosphäre durch die blauen und silbernen Farben. Das Thema ist modernes Flugzeugwesen, was von vielen Spielern sehr gerne unterstützt wird.

Quellen