Einleitung

Martin Casino ist ein relativ neues Online-Glücksspiel-Angebot auf dem Markt, das sich seit kurzem mit einer Vielzahl von Spielern bekannt gemacht hat. In diesem Artikel möchten wir eine detaillierte Analyse des Anbieters vornehmen und herausfinden, ob die Erwartungen erfüllt werden.

Branding und Lizenzen

Martin Casino wurde erst kürzlich gegründet und ist demnach noch ein relativ casino martin junges Unternehmen. Dennoch versucht der Anbieter mit einer modernen Website und einem vielfältigen Angebot an Spielen, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erregen. In Bezug auf Lizenzen kann keine Informationen über einen offiziellen Lizenzinhaber gefunden werden, was sicherheitshalber besorgt machen sollte.

Registrierungsprozess

Die Registrierung bei Martin Casino ist relativ einfach durchgeführt und kann innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden. Um ein Spielerkonto zu erstellen, muss der Nutzer lediglich einige grundlegende Daten wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse sowie ein Passwort eingeben. Anschließend wird das Spielerprofil mit einer Einzahlung verknüpft.

Account-Funktionen

Die Accountfunktionen bei Martin Casino sind durchaus ansprechend gestaltet und bieten dem Nutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, sein Spielerkonto zu personalisieren. So kann beispielsweise die Sprache angepasst werden, ein Benutzername gewählt oder auch eine E-Mail-Adresse als Sicherheitsmaßnahme hinterlegt werden.

Bonusbereich

Ebenfalls ist der Bonusbereich bei Martin Casino nicht schlecht, wenn auch der Auswahl an Aktivitäten in diesem Bereich nach oben sehr begrenzt ist. Das Spielerkonto kann mit verschiedenen Bonusgeldern oder -boni angereichert werden. Allerdings fehlen klare Informationen über die Bedingungen dieser Angebote.

Bezahlmethoden und Auszahlung

In Bezug auf Zahlungen sind auch hier die Standardoptionen wie Credit-Karte, Banküberweisung, Neteller oder Skrill verfügbar. Die Transaktionsabwicklung ist sicher zu empfehlen, da auch beim Abschluss der Aktion lediglich eine Bestätigung über das Spielerkonto angezeigt wird.

Spiel-Abteilungen

Ebenfalls ist die Auswahl an Spielen in verschiedenen Kategorien durchaus beeindruckend. Hier können sowohl Slots als auch Tischspiele und Live-Casino-Spiele, Roulette oder Blackjack gespielt werden. Diese Vielfalt sollte Spieler mit unterschiedlichen Vorlieben befriedigen.

Software-Lieferanten

Die Software für die verschiedenen Spiele wurde von bekannten Herstellern wie NetEnt, Microgaming, Play’n Go usw., bereitgestellt.

Mobilversion

Darüber hinaus ist es auch möglich das Spielangebot auf mobilen Endgeräten (Handys) zu spielen. Die Website wird zwar noch nicht ganz optimal für Mobilendgeräte angepasst dargestellt, so dass diese an der Fähigkeit zur Navigation etwas gelinde Einschränkung unterliegt.

Sicherheit und Lizenzen

Leider kann keine genauen Informationen über ein Lizenzinhaber des Anbieters abgefragt werden. Es ist bekannt, das sich die meisten Online Casinos in Länder wie Malta oder Zypern befinden, wo der Glücksspielmarkt kontrolliert wird.

Kundenunterstützung

In Bezug auf die Unterstützung bieten mehrere Kanäle zur Kontaktaufnahme an: E-Mail-Kontaktformular, Telefon und Chat-Funktion. Die Kommunikation ist relativ schnell und das Personal scheint freundlich zu sein.

Benutzererfahrung

Ebenfalls fällt die Benutzerfreundlichkeit von Martin Casino auf, da eine übersichtliche Navigation der Seiten vorhanden sind.

Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit des Casinos könnte um einiges verbessert werden. Beispielsweise ist es nicht möglich das Spielerkonto über einen anderen Browser abzurufen (Internet Explorer). Lediglich eine direkte Umleitung auf die Seite des Anbieters erfolgt.

Schlussfolgerung

Insgesamt kann man sagen, dass Martin Casino durchaus mit einer ansprechenden Atmosphäre und vielfältigen Spielen punkten möchte. Allerdings fehlt es an Informationen über ein Lizenzinhaber oder Sicherheitseinschlägen in diesem Bereich.

Zusammenfassung

Anreiz zur Registrierung: Sehr einfach zu bewerten.

Qualität der Website: Wenig überraschen sollte die geringe Vielfalt an Auswahl für Lizenzen und Sicherheitsmaßnahmen.

Benutzerfreundlichkeit: Auch diese wird als sehr gut angesehen, da durchaus alles leicht verständlich dargestellt ist.

Schlussfolgerung

Es könnte also hilfreich sein, dass weitere Informationen über ein Lizenzinhaber des Anbieters abgefragt werden.